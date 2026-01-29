Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı gençlerle bir araya geldiği programda su kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yavaş'ın "Ankara'nın su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum" sözleri, salondaki gençlerin tepkisiyle karşılandı.

"Suyu kesilenler elini kaldırsın" sorusu salonda karşılık buldu

Gençlerle yapılan söyleşi sırasında Mansur Yavaş, salona dönerek "Suyu kesilenler elini kaldırsın" diye sordu. Bu soru üzerine salondaki gençlerin yaklaşık yarısının el kaldırması dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Ankara'daki su kesintileri yeniden tartışma konusu oldu.

Yavaş: "Ankara'nın su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum"

Tepkilere rağmen açıklamalarını sürdüren Yavaş, kendi yaşam koşullarını örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ben 48 daireli bir apartmanda yaşıyorum, depomuz var ve ben Ankara'nın su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum."

Bu sözler, özellikle su kesintisi yaşayan mahallelerdeki vatandaşların yaşadığı sorunlarla çeliştiği gerekçesiyle eleştirildi.

Ankara'da geçen ay yoğun su kesintileriyle gündeme gelmişti

Ankara'nın başta Keçiören, Pursaklar olmak üzere bazı ilçelerde geçen ay yoğun su kesintileri yaşanmıştı. Gençlerin toplu tepkisi, Ankara genelinde su yönetimi ve altyapı sorunlarına ilişkin eleştirilerin artmasına neden oldu.