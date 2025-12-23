Dolar günü 42,81 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 42,81 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 17:07, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 17:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,8100
|42,8110
|42,8110
|42,8120
|Avro
|50,3350
|50,3360
|50,6330
|50,6340
|Sterlin
|57,5610
|57,5710
|57,9900
|58,0000
|İsviçre frangı
|54,0160
|54,0260
|54,4730
|54,4830
|ANKARA
|ABD doları
|42,7800
|42,8600
|42,7810
|42,8610
|Avro
|50,2950
|50,3750
|50,5930
|50,6730
|Sterlin
|57,5010
|57,7110
|57,9300
|58,1400