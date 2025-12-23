Dolar günü 42,81 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,8100 42,8110 42,8110 42,8120 Avro 50,3350 50,3360 50,6330 50,6340 Sterlin 57,5610 57,5710 57,9900 58,0000 İsviçre frangı 54,0160 54,0260 54,4730 54,4830 ANKARA ABD doları 42,7800 42,8600 42,7810 42,8610 Avro 50,2950 50,3750 50,5930 50,6730 Sterlin 57,5010 57,7110 57,9300 58,1400