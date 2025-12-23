Hastanede uyuşturucu tahlili borsası: 8'i sağlık çalışanı 30 gözaltı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu kullanan kişilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında "negatif" olarak değiştirildiği iddiası üzerine operasyon başlatıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında laboratuvar çalışanlarının da bulunduğu 30 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin, uyuşturucu denetimindeki kişilere sahte "temiz" raporu sağladıkları iddia ediliyor.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uyuşturucu kullanan şahısların tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında "temiz" olarak değiştirildiği iddiasıyla 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilişkin çalışma devam ederken, şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.