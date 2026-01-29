19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
657 sayılı Kanunda değişiklikler içeren torba kanun R.G.'de yayımlandı
657 sayılı Kanunda değişiklikler içeren torba kanun R.G.'de yayımlandı
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan milletvekili maaşının yetmediğini belirterek "Bir milletvekili, aldığı maaştan en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor." dedi.

Haber Giriş : 29 Ocak 2026 07:32, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 07:37
Yazdır
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu'da düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özcan, milletvekili maaşları ve özlük haklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Özcan, "Milletvekilliği maaşı yetmiyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim: Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar: Arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira."

"Meclis lokantasına da zam yaptılar"

Meclis lokantasının yemeklerinin ucuz olmasına yönelik yöneltilen soruya, Özcan, "Hep zam yaptılar. Zamlı yiyoruz. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki dönemde siz de milletvekili olun, gelin. Bakın, ben size söylüyorum, çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin." dedi.

"Milletvekili, aldığı maaşın en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor"

Milletvekilliğinin emekli haklarına ilişkin yöneltilen eleştiriye Özcan, şöyle yanıt verdi:

"Değil, değil. Ya arkadaşlar, siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen, oradaki siyasi partiye üye olup bütün bu haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilir. Bu iş nasip işidir. Ama bir daha söylüyorum: Bir milletvekili, aldığı maaştan en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor. Bunu da bilmenizi isterim."

"Ben memleketime hizmet ediyorum"

"Neden yapıyorsunuz bu mesleği o zaman" diye sorulması üzerine Özcan, "Ben buraya para için gelmedim. Ben memleketime hizmet ediyorum." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber