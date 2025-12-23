AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Okulun bahçesinde aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 18:22, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 18:48
Okulun bahçesinde aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

G.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, Selahaddin Eyyubi İlkokulu bahçesinde geri manevra yaparken 12 yaşındaki öğrenci Medine Şener'e çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü G.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

