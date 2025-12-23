Arslan: Asgari ücret genel ücret oldu, sistem değişmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası Ordu Şube Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Arslan, son haftalarda ülke gündeminin asgari ücret tartışmaları ile geçtiğini belirterek, "Biz bu tiyatroyu 50 yıldır yaşıyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, hep şunu söyler; asgari ücret tespiti, tespit komisyonunun yapısıyla doğrudan ilgilidir. Eğer asgari ücret tespit komisyonunu sağlıklı bir şekilde oluşturamazsak, buradan çıkacak olan asgari ücretin de sağlıklı olmayacağını hep anlattık. Çalışanlar için hayal kırıklığı yaşandığı bir asgari ücreti biz 50 yıldır yaşıyoruz. Yeni bir asgari ücret tespit komisyonunun oluşmasını Türkiye hak ediyor. 1970'li yılların bu mevzuatını Türkiye artık taşıyamıyor. Temennimiz asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi, ilkelerinin ve kriterlerinin değişmesidir" diye konuştu.

Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük çabalarıyla milyarlarca liralık vergiden vazgeçerek, asgari ücretli çalışanların vergi dışı kalması, önemli bir reformdu ve bunu gerçekleştirdik. Tablo bundan sonra değişmeye başladı. Asgari ücretle çalışanların oranı süratle her yıl artarak devam etti. Maalesef küçük işletmelerimiz, KOBİ'lerimiz ve bazı büyük işletmeler de dahil çalışanlara asgari ücretin üzerinde ücret ödüyor ama sigortalarını asgari ücret üzerinden gösteriyorlar. Ülkenin yüzde 50'si asgari ücretle çalışırken, bu belirlediğimiz ücret, asgari ücret olmaktan çıkıyor, genel bir ücrete dönüşüyor. Bu asgari ücret tespit çalışmaları, çalışanları gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğratmadan gerçekleşmiş olur" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK KIYMETLİ'

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Arslan, "Bu çok daha avantajlı bir süreç. Özellikle çözüm sürecine o dönem itiraz eden ve bugün bu sürecin başlatıcılarından olan MHP'nin rolünün bugün farklı bir noktada olması, Türkiye açısından bu sürecin başarılı olması açısından son derece kıymetlidir. O günlerde hep şu eleştiriliyordu, 'Meclis devre dışı bırakıldı, Meclis'in bu işin içinde olması gerekiyordu' deniliyordu. Bir diğer avantajımız da TBMM'nin, terörsüz Türkiye konusunda inisiyatif almasıdır. Neredeyse bir siyasi parti hariç, bütün siyasi partilerin bu komisyonda yer alması çok kıymetlidir" diye konuştu.