Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Karadağ, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını iptal etti

Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik bir süre önce askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 16:24, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 17:17
Karadağ, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını iptal etti

Karadağ hükümetinin resmi internet sitesindeki açıklamada, alınan karar gereği Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize uygulamasının sona erdirildiği ancak vizesiz kalış süresinin 90 günden 30 güne düşürüldüğü bildirildi.

Kararın, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) vize politikasıyla uyum süreci kapsamında alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan karar, AB ile vize politikasının uyumlaştırılmasına yönelik daha geniş önlemler paketinin parçasını oluşturmakta olup, bu kapsamda üçüncü ülkelere ilişkin vize politikasının uyarlanması da yer almaktadır. Bu çerçevede Azerbaycan'a ilişkin uyumun 15 Ocak'a kadar tamamlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, hükümetin Türk makamlarıyla işbirliğini geliştirdiği, güvenlik ve göç kontrollerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verilmesi ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı konusunda Ankara'yı bilgilendirdi.

- Karadağ'daki olayda, Türklerin bağlantısı olmadığı ortaya çıkmıştı

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almıştı. Ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

