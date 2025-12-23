Gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. İşlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 18 Aralık'ta ikinci dalga operasyon yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Yeni gözaltılar, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi. Yaşar, 28 Kasım'da tutuklanmıştı.

İLK OPERASYON

8 Ekim'de gerçekleştirilen ilk operasyonda aralarında sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu'nun raporu 17 Ekim'de hazırlandı.

Bu doğrultuda kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 7'sinde sonuçların negatif olduğu anlaşıldı. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci hakkında kovuşturmaya gerek bulunmadı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, D.T, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenilmişti.