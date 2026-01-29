İstisnai memuriyet kadrolarının doldur boşalt şeklinde kullanılmasının önüne geçilmeli!

İstisnai memuriyete nasıl atama yapılıyor?

İstisnasi memuriyet kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlar sınavsız bir şekilde bu memurluklara atanabilmektedir. 48 inci maddedeki genel şartlar ise, Türk vatandaşı olmak, yaş şartı, öğrenim şartı, kamu haklarından mahrum olmamak, rüşvet, hırsızlık vb. bazı suçlardan mahkum olmamak gibi şartlar ve engellilik hariç akıl sağlığı yerinde olmak ve askerlikle ilgili şartlardan oluşmaktadır.

İstisnai memurluklara örnek olarak hangi unvanlar verilebilir?

TBMM memurlukları, Bakan Yardımcıları, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri, Özel Kalem Müdürleri, Valiler, Büyükelçiler, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları, TOKİ Başkanı, Başkan Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri, MİT memurlukları, MGK Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterlik Sekreteri örnek olarak verilebilir.

İstisnai Memuriyetlere atama yapmak için nereden izin alınır?

11/9/2018 tarihli ve 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanlığından izin alınması zorunlu hale getirilmiştir.

İstisnai memuriyet maddesi nasıl düzenlenebilir?

İstisnai memuriyet 657 sayılı Kanunda yer aldığından söz konusu madde ancak Kanun değişikliğiyle değiştirilebilmektedir. Güvenlik, gizlilik gerektiren unvanlar ve Devlet için hayati öneme sahip projelerin hayata geçirilmesi gibi hususlardaki unvanlar hariç olmak üzere diğer tüm unvanların madde metninden çıkartılması Türk kamu yönetiminde istisnai memuriyete atanıp memur olma hakkı elde etme gibi uygulamaları kaldıracak ve KPSS ile daha fazla sayıda memur atamalarının önü açılacak ve adil ve şeffaf bir atama sistemiyle kamu yönetiminde yeni bir sayfa açılabilecektir.

Özellikle bazı Bakanlıkların Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrolarını sürekli boş bırakarak buraları atama yeri olarak kullanmasının önüne geçilmesi amacıyla bu kadroların Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce asaleten atanan kişilerce yürütülmesinin sağlanması olumlu bir gelişme olacaktır.