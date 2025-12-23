AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Özgür Özel: Asgari ücret açlık sınırının altında açıklanmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30 bin liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır" dedi.

Haber Giriş : 23 Aralık 2025 19:45, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 20:09
CHP Genel Başkanı Özel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özel, "AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30 bin liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39 bin lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan AK Parti, sokağın sesini duymadı, 2026'nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti. Bu ülkede havaalanı, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var; ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok. İşte AK Parti'nin kara düzeni budur. Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. 25,1 milyon insanın imza vererek 'git' dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır" ifadelerini kullandı.

