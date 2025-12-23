Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından İTO ve ASKON başkanlarından ilk değerlendirmeler geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi ve SGK üst limiti gibi ek maliyetlerin teşviklerle dengelenmesi gerektiğini vurguladı. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise artışı "sosyal dengeyi önceleyen bir adım" olarak nitelendirirken, sürdürülebilir büyüme için üretim maliyetlerini düşürücü adımların önemine dikkat çekti.

Haber Giriş : 23 Aralık 2025 23:30, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 23:33
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamalarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücreti değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, özellikle gelir vergisi dilimlerinin son yıllardaki kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirterek, böylelikle brüt ücretle net gelir arasında açılan makasın makul seviyelere gerileyeceğini ve yıllık toplam net ücrette artış sağlanacağını aktardı.

Avdagiç, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde primini düzenli ödeyen işverenin daha fazla teşvik edilmesinin yararlı olacağını ifade eden Avdagiç, "İşveren Sigorta Prim Teşviki'nin 2026 yılı Ocak ayından itibaren 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılması gibi uygulamalar işverene ek maliyetler oluşturacaktır. Bu noktada yeni teşvikler önemlidir. Bu, hem işverenin istihdam kabiliyetinin korunması hem de çalışanın refahının desteklenmesi bakımından değer taşımaktadır." açıklamasını yaptı.

- "Ekonomimizin sürdürülebilir şekilde büyüdüğü bir dengeyi önemsiyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da yüzde 27'lik asgari ücret artışıyla, mevcut ekonomik şartlar dahilinde enflasyonla mücadelenin de bir parçası olarak sosyal dengeyi önceleyen bir adım atıldığını bildirdi.

Aydın, net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret ve 1000 liradan 1270 liraya yükseltilen devlet desteğinin enflasyonla mücadeledeki kararlılığın ve mevcut ekonomi yönetiminin sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Enflasyonun düşürüldüğü, verimliliğin artırıldığı ve öngörülebilirliğin güçlendiği bir ekonomik zeminde, ücret artışlarının daha sürdürülebilir ve kalıcı sosyal refah üreten bir yapıya kavuşacağına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kayıt dışılığın azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması ile işveren üzerindeki maliyet baskılarının dengelenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle devlet desteğinin artırılması, işverenlerin üzerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletirken, üretim ve istihdamın devamlılığı açısından olumlu bir katkı sunmaktadır.

Ancak bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için enerji, finansman ve vergi başta olmak üzere üretim maliyetlerini düşürücü ilave adımların da eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ASKON olarak çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyabildiği ve ekonomimizin sürdürülebilir şekilde büyüdüğü bir dengeyi önemsiyoruz. Açıklanan asgari ücret artışının ve devlet desteklerinin ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız ve tüm çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

