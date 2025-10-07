İstanbul'da 3'üncü ihalede 63 taksi plakası daha satıldı

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan ihaleye 65 başvuru yapıldı, 63 katılımcı şartları sağlayarak ihaleye katıldı.

İhalede ilk olarak 34 TUA 29 plakası 4 milyon 700 bin artı KDV bedelle satıldı. 63 plaka satılırken toplamda 92 plaka yeni sahibini buldu.

Bu plakalarla İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırıldığı ifade edildi.

Uygulama bazlı taksi sisteminde şu an altı uygulama kullanılabiliyor.

Bu araçlarda yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen şoförler çalışabiliyor.

ŞARTLAR NE?

Taksi taşımacılığı faaliyetine başlamak için 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıdığına ve şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu, ihaleyi kazanması durumunda üzerine kayıtlı başka bir toplu ulaşım aracı (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul veya personel servisi) plakası bulunmayacağını, Taksi Taşımacılığına ilişkin mevzuatı bildiğini, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığında çalışacağını ve UKOME Kararlarına uyacağını hususlarını kabul ve beyan ettiğini ifade eden imzalı Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Hakkı İşletme Taahhütnamesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (İhale tarihi itibariyle 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olanlar ihaleye katılabilecekler.)

www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış en az B ehliyet sınıfı Sürücü Belgesine sahip olduğunu gösterir Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulaması, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış İstanbul'da oturduğunu gösterir karekodlu Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekecek.