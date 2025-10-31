Şoför değiştiren ehliyetsiz sürücü drona yakalandı
Konya'da dron destekli trafik denetiminde ehliyetsiz sürücüye 19 bin 670 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Uygulama sırasında polis kontrol noktasını fark ederek otomobili durduran sürücü A.E. yanındaki N.J.S. ile yer değiştirdi.
Polisin dron kamerasına yansıyan görüntülerin ardından ekiplerce durdurulan araçtaki A.E'nin geçici süreyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
Görüntülerde, sürücü değiştirirken yere çöp attığı da belirlenen A.E'ye 19 bin 670 lira ceza kesildi.