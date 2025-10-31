Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Adalet Bakanlığı, yıllardır süregelen mülkiyet ihtilaflarının çözümünde önemli bir aşamaya geldi. "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde onlarca yıldır sonuçlanamayan davalar birer birer karara bağlanıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatları ve Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla sürdürülen çalışmalar, mülkiyet anlaşmazlıklarının
çözümünde tarihi bir döneme işaret ediyor.
ONLARCA YILLIK DAVALAR ÇÖZÜME KAVUŞTU
Manavgat, Amasya, Osmaniye, Batman, Gaziantep, Elbistan, Cizre, Niksar, Eskişehir,
Söke, Erzurum, Çorum, Derik ve Aksaray Kadastro Mahkemelerinde onlarca yıllık
dosyalar sonuçlandırıldı.
Manavgat Kadastro Mahkemesi'nde 75 ve 58, Amasya'da 70 ve 69, Osmaniye'de 67, 31, 27 ve 15, Batman'da 59, 52 ve 17, Gaziantep'te 49, Elbistan'da 49 ve 18, Cizre'de 46, Niksar'da 45, 44, 24, 17 ve 16, Eskişehir'de 45, 41 ve 15, Söke'de 45, 21 ve 20, Erzurum'da 1981-2010 yılları arasında açılan 99, Çorum'da 39 ve 21, Derik'te 25, Aksaray'da ise 11 dava karara bağlandı.
2025 YILI SONUNDA "SIFIR KADASTRO DOSYASI" HEDEFİ
Adalet Bakanlığı'nın kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar, 2025 yılı sonunda Türkiye'yi
"Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ulaştırmayı amaçlıyor. Onlarca yıl süren mülkiyet
anlaşmazlıklarının sona ermesiyle, vatandaşların adalete olan güveninin daha
da güçlenmesi bekleniyor.
Bakanlık yetkilileri, sürece katkı sağlayan hakimler, adliye personeli ve tüm kurumlara teşekkür ederek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.