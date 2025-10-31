TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2025 Yılı Muvazzaf Subay Adayı temini başvurularının süresini uzattığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuruların 9 Kasım 2025 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Adaylar, başvuru şartları ve detaylı bilgilere MSB'nin "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 19:25, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 19:26
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini başvuru süresinin 9 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokulu Mezunlarından 2025 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvurusu 9 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.