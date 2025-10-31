TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 18:51, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 18:52
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,96 ile turizm oldu.

Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları etkili olurken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Son döneme ait veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve enflasyon raporu başta olmak üzere imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi ve hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu arada AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69, 2025 sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 31,93 oldu.

