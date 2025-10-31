Dolar 42 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,04 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 17:12, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,9820
|41,9830
|42,0480
|42,0490
|Avro
|48,7190
|48,7200
|48,5600
|48,5610
|Sterlin
|55,3600
|55,3700
|55,1820
|55,1920
|İsviçre frangı
|52,4920
|52,5020
|52,3250
|52,3350
|ANKARA
|ABD Doları
|41,9520
|42,0320
|42,0180
|42,0980
|Avro
|48,6790
|48,7590
|48,5200
|48,6000
|Sterlin
|55,3000
|55,5100
|55,1220
|55,3320