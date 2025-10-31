TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Dolar 42 TL'yi geçti

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,04 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 17:12, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 17:15
Dolar 42 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları41,982041,983042,048042,0490
Avro48,719048,720048,560048,5610
Sterlin55,360055,370055,182055,1920
İsviçre frangı52,492052,502052,325052,3350
ANKARA
ABD Doları41,952042,032042,018042,0980
Avro48,679048,759048,520048,6000
Sterlin55,300055,510055,122055,3320

