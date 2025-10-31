Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda

Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanması için hazırlıklar başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 11:33, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 11:30
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bini 618'i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde çalışıyor.

Programda, kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. İşin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

Sosyal güvenliğin esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.

Öte yandan, dijitalleşmeyle geleneksel işyeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için teknik ve hukuki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleri ile uyumuna ilişkin adımlar atılacak. Bu kapsamda, kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.

Kamuda etkin politikalar için KPBS hayata geçirilecek

Kamuda insan kaynakları yönetiminde etkin politikaların oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kamu personelinin güncel istihdam verilerinin merkezi bir sistemden erişilebilir hale getirilmesine yönelik altyapı ve standartlaştırma çalışmaları Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) kapsamında sürüyor.

KPBS'ye yönelik çalışmalar ile ilgili kamu personelinin insan kaynakları politika süreçlerini etkileyecek nitelikteki durum ve hareket bilgilerinin aşamalı olarak sisteme aktarılması ve bu verilerin karar destek sistemi işlevini yerine getirecek şekilde raporlanabilmesi hedefleniyor.

