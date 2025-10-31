Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Kasım ayı için %1,55, Aralık ayı için ise %1,14 enflasyon oluşacağı çıkmıştır.

Bu durumda 4 aylık enflasyon verisi şu şekilde oluştu:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net