Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı

Beyoğlu'nda bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşına pusu kurarak bıçakladı. Ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencisi Miraç A. ile sınıf arkadaşı E.D. arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından, E.D. arkadaşına pusu kurdu ve Miraç A.'yı boğazından bıçakladı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Miraç A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. E.D. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube'ye gönderildi.

Olayın Detayları