Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Beyoğlu'nda bir Ortaokulda yaşanan olayda, 7. sınıf öğrencisi E.D., tartıştığı sınıf arkadaşı Miraç A.'ya pusu kurarak boğazından bıçakladı. Yaralı öğrenci hastanede tedavi altına alındı.
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 08:00, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 07:46
Beyoğlu'nda bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşına pusu kurarak bıçakladı. Ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencisi Miraç A. ile sınıf arkadaşı E.D. arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından, E.D. arkadaşına pusu kurdu ve Miraç A.'yı boğazından bıçakladı.
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Miraç A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. E.D. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube'ye gönderildi.
Olayın Detayları
- Ortaokulda iki öğrenci arasında tartışma çıktı.
- Tartışmanın ardından E.D., Miraç A.'ya pusu kurdu.
- Miraç A., boğazından bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Miraç A.'nın sağlık durumu iyi.
- E.D., gözaltına alındı ve Çocuk Şube'ye sevk edildi.