Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Eylül ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

H-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış gerçekleşti.


