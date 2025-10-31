Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor.

Ekim Ayı Enflasyon Tahminleri

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Yıllık Enflasyonun Gerilemesi Öngörülüyor

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

2025 Yıl Sonu Beklentisi %31,93

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.