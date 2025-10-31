Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
AA Finans'ın 28 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 2,69 artması tahmin ediliyor. Bu beklenti doğrultusunda, bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun Ekim ayında yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistler ayrıca 2025 yıl sonu enflasyon beklentilerini ise ortalama yüzde 31,93 seviyesinde belirledi. Ekim ayı resmi enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.
Ekim Ayı Enflasyon Tahminleri
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Yıllık Enflasyonun Gerilemesi Öngörülüyor
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.
2025 Yıl Sonu Beklentisi %31,93
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|27,58
|4,29
|5,03
|Şubat
|28,67
|2,97
|2,27
|Mart
|30,62
|2,87
|2,46
|Nisan
|31,16
|3,24
|3
|Mayıs
|31,17
|2,10
|1,53
|Haziran
|30,41
|1,53
|1,37
|Temmuz
|30,32
|2,34
|2,06
|Ağustos
|29,70
|1,79
|2,04
|Eylül
|30,09
|2,47
|3,23
|Ekim
|31,93
|2,69