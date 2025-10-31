Üniversite öğrencisinin öldüğü kazada ambulans şoförü tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan ambulans şoförü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 16:26, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 16:49
Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan ambulans sürücüsü Şakir Ü. adliyeye sevk edildi.
Savcılığa verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şakir Ü. tutuklandı.
Şakir Ü. idaresindeki 57 AAG 590 plakalı Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, dün Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı'nın (19) kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.