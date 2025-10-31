Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak." dedi.

Haber Giriş : 31 Ekim 2025 12:54, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 12:55
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak

Eylül ayında enflasyonda gerçekleşen yükselişi yorumlayan Bakan Şimşek "Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesinde konuşuyor.

"ENFLASYONDA HIZLI DÜŞÜŞ OLACAK"

Bakan Şimşek "Şu an programın ikinci evresindeyiz, program hem iç hem dış koşullarla test edildi. Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var. Üçüncü evre haziran 2026'da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak. İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var. Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak." dedi.

"VERGİ ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA BELİRLENECEK"

Şimşek "Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı." ifadesini kullandı.


