Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Spiridon-II" isimli çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan gemi, 8 gündür Çelebi Limanı'nda bekliyor. İddiaya göre, hayvanların pasaport bilgileriyle küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmedi ve gemi tahliye edilemiyor. Geciken tahliye, özellikle Paşabayır ve Paşakent mahallelerinde kötü koku ve sinek artışına yol açtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 15:57, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 15:58
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan gemi, 8 gündür Çelebi Limanı'nda bekliyor. Pasaport bilgileriyle küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmeyen hayvanlar gemiden tahliye edilemezken, vatandaşlar kötü koku ve sinekler yüzünden kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan "Spiridon-II" isimli gemi, Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na yanaşalı 8 gün olmasına rağmen hala tahliye edilemedi. İddialara göre hayvanların pasaport bilgileri ile küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmedi. Gemi Bandırma açıklarında adeta "yüzen bir problem"e dönüşürken, hayvanların tahliyesinin gecikmesi çevrede kötü koku ve sinek artışına yol açtı. Özellikle Paşabayır ve Paşakent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, günlerdir kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Geminin geldiği günden beri nefes almak zorlaştı. Her rüzgarda o koku bütün şehre yayılıyor" dedi.

Vatandaşlar, Çelebi Limanı ve ilgili kurumların herhangi bir açıklama yapmamasını "duyarsızlık" olarak nitelendirdi. Vatandaşlar, "Şehrin ortasında çevre felaketi yaşanıyor, kimse sorumluluk almıyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Geri dönüş de mümkün değil

Hayvanların aç kalmaması için liman sahasına yem takviyesi yapıldığı ancak gemideki şartların giderek kötüleştiği öğrenildi. İthalatın yapıldığı ülkenin geri iadeyi kabul etmemesi nedeniyle geminin ne tahliye edilebildiği ne de geri gönderilebildiği bildirildi. Bu durum, hem hayvan refahı hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Uzmanlar ise, "Canlı hayvan taşımacılığı gibi çevresel riski yüksek işlemler şehir merkezine bu kadar yakın alanlarda yapılmamalı. Bandırma nefes almakta zorlanıyor" uyarısında bulundu.

