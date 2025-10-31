Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Meta, yapay zeka asistanı Meta AI'ın Türkiye'deki kullanıcılar için Türkçe dil desteğiyle ücretsiz olarak kullanıma sunulmaya başladığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 13:11, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 13:12
Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Meta AI, kullanıcılara her anı iyi değerlendirmeleri için öğrenme, üretme ve bağlantı kurma aracı sunmayı amaçlıyor.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger dahil tüm Meta ürünlerinin yanı sıra şirketin internet adresi üzerinden de ulaşılabilen ürüne, kullanıcıların Meta uygulamaları içinde bulunan mavi daire simgesine dokunmasıyla veya bir grup mesajında "@Meta AI" yazmasıyla erişilebiliyor.

Gündelik işleri kolaylaştırmak için tasarlanan ürün, önerilerde bulunabilecek, neyin nasıl yapıldığı hakkında ipuçları almak için kullanılabilecek.

Ürün, kodlama veya ödevlerde yardımcı olabilecek, içerik oluşturabilecek, soruları yanıtlayabilecek ve aktive edildiğinde ilgili bilgilerle grup sohbetlerinde sorulara cevap bulabilecek.

Ürünün, doğrudan metin oluşturma, görsel yaratma ve hareketlendirme yetenekleri bulunuyor. Kullanıcılar, oluşturmak istedikleri görüntünün ayrıntılı açıklamasını yazarak, ürünün görüntü oluşturma özelliğini deneyimleyebilecek.

Kullanıcı dostu deneyim sunacak şekilde tasarlanan ürün, Türkiye'deki kullanıcılar için günlük yaşamı zenginleştirecek birçok fırsat sunmayı amaçlıyor.

Dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgede kullanımda olan ürünün aylık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Kuzey Avrupa (Türkiye, Benelüks, Nordik) Bölge Direktörü İlke Toptaş, ürünü Türkiye'ye getirmekten büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Tanıtımın, Meta AI'ı, WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'a entegre ederek dünya genelindeki kullanıcılar için daha erişilebilir ve yerel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilir hale getirme misyonlarında önemli adım olduğunu aktaran Toptaş, şunları kaydetti:

"Meta AI'ın, Türkiye'deki insanların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştürerek her anı daha verimli ve eğlenceli hale getireceğine inanıyoruz. İçerik üretmekten yeni fikirler keşfetmeye, tartışmaları sonuca bağlamaktan gerçek zamanlı yardım almaya kadar bu asistan, kullanıcılarımıza sadece bir dokunuş veya etiketlemeyle zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve meraklarını gidermeleri için destek sağlıyor."

