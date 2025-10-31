Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Meta AI, kullanıcılara her anı iyi değerlendirmeleri için öğrenme, üretme ve bağlantı kurma aracı sunmayı amaçlıyor.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger dahil tüm Meta ürünlerinin yanı sıra şirketin internet adresi üzerinden de ulaşılabilen ürüne, kullanıcıların Meta uygulamaları içinde bulunan mavi daire simgesine dokunmasıyla veya bir grup mesajında "@Meta AI" yazmasıyla erişilebiliyor.

Gündelik işleri kolaylaştırmak için tasarlanan ürün, önerilerde bulunabilecek, neyin nasıl yapıldığı hakkında ipuçları almak için kullanılabilecek.

Ürün, kodlama veya ödevlerde yardımcı olabilecek, içerik oluşturabilecek, soruları yanıtlayabilecek ve aktive edildiğinde ilgili bilgilerle grup sohbetlerinde sorulara cevap bulabilecek.

Ürünün, doğrudan metin oluşturma, görsel yaratma ve hareketlendirme yetenekleri bulunuyor. Kullanıcılar, oluşturmak istedikleri görüntünün ayrıntılı açıklamasını yazarak, ürünün görüntü oluşturma özelliğini deneyimleyebilecek.

Kullanıcı dostu deneyim sunacak şekilde tasarlanan ürün, Türkiye'deki kullanıcılar için günlük yaşamı zenginleştirecek birçok fırsat sunmayı amaçlıyor.

Dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgede kullanımda olan ürünün aylık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Kuzey Avrupa (Türkiye, Benelüks, Nordik) Bölge Direktörü İlke Toptaş, ürünü Türkiye'ye getirmekten büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Tanıtımın, Meta AI'ı, WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'a entegre ederek dünya genelindeki kullanıcılar için daha erişilebilir ve yerel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilir hale getirme misyonlarında önemli adım olduğunu aktaran Toptaş, şunları kaydetti:

"Meta AI'ın, Türkiye'deki insanların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştürerek her anı daha verimli ve eğlenceli hale getireceğine inanıyoruz. İçerik üretmekten yeni fikirler keşfetmeye, tartışmaları sonuca bağlamaktan gerçek zamanlı yardım almaya kadar bu asistan, kullanıcılarımıza sadece bir dokunuş veya etiketlemeyle zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve meraklarını gidermeleri için destek sağlıyor."