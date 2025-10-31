Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

