Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Program, gelecek yıl için temel ekonomik büyüklükleri belirledi. Buna göre, ekonominin 2026'da yüzde 3,8 büyümesi hedeflenirken, yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16 olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 21:55, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 21:57
Yazdır
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programla temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olurken ekonominin 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken gelecek yıl sonu hedefi yüzde 16 oldu.

2026'da öngörülen büyüme oranı çerçevesinde istihdamın yıllık 730 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının ise bu yıl yüzde 8,5 olması öngörülürken gelecek yıl hedefi yüzde 8,4 olarak kayıtlara geçti.

İhracatın, 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl 282 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

İthalatın ise bu yıl sonunda 367 milyar dolar olacağı, 2026'da 378 milyar dolar seviyesine yükseleceği ve böylece dış ticaret açığının da gelecek yıl için 96 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Cari işlemler açığının 2026'da 22,3 milyar dolar seviyesinde kaydedilmesiyle gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber