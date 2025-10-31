Türkiye'nin ihracatı eylülde 22,5 milyar dolar oldu

Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor
Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı eylülde 22,5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 10:59, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 10:58
Yazdır
Türkiye'nin ihracatı eylülde 22,5 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül 2024'te yüzde 81 iken geçen ay yüzde 76,6 olarak belirlendi.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 arttı

Ocak-eylül döneminde de ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselişle 267 milyar 637 milyon dolar oldu.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı, yüzde 11,8 artışla 67 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2024 döneminde yüzde 76,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde yüzde 2,1 artarak 20 milyar 785 milyon dolardan 21 milyar 227 milyon dolara çıktı. Eylülde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,8 artarak 21 milyar 204 milyon dolardan 22 milyar 438 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, eylülde 1 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, yüzde 4 artarak 43 milyar 665 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 94,6 olarak kayıtlara geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber