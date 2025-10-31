Savcı Ercan Kayhan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Savcı Ercan Kayhan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda eski çalışan Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Gül hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, kabul edilmesi halinde Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlayacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 17:04, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 17:13
Yazdır
Savcı Ercan Kayhan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi
Olay 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önce aynı restoranda çalışan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrollerinde Savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Mustafa Can Gül gözaltına alındı. Gül, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Eylül'de Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

'HERŞEY BİR ANDA PANİKLE YAŞANDI'

Mustafa Can Gül savcılıktaki ifadesinde, "Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin'in yanına gittim, kalan paramı istedim. Bilal daha birşey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek "Dur yapma" demeye başladı. Ben o sırada kimseye birşey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti geldi, bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, bıçak isabet etmedi, itişme sırasında büfeden dışarı çıktık yine itişme sırasında, savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım.

Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü, yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı, ben Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi, herşey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilal Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur, kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır" dedi. Mustafa Can Gül, Hakimlikçe 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mustafa Can Gül hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüpheli Mustafa Can Gül'ün yargılanmasına başlanacak.Diğer yandan, şüpheli Mustafa Can Gül hakkında ayrıca, olay anında restoranda bulunan Bilal Bilgin'i 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber