Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Düzenlemeyle yıllık 4 bin kilovat saat elektrik tüketenler devlet desteğinden yararlanamayacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 07:29, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 07:31
Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yeni düzenlemeyle birlikte yıllık 4 bin kilovat saat elektrik tüketenler devlet desteğinden yararlanamayacak. Daha önce bu sınır 5 bin kilovat saat olarak uygulanıyordu.
Yeni Düzenlemenin Detayları
- Yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat veya aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.
- Faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan aboneler bu destekten yararlanamayacak.
- Bu karar, abonelerin yaklaşık %6'sını etkileyecek.
- Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.