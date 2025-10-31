Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Memurların becayişi hangi koşullarda yapılabilmektedir?

Bu yazımızda Devlet memurlarının karşılıklı yer değiştirebilmesi için uygulanacak mevzuat hükmü ve bu mevzuatın uygulanabilmesi için usul ve esasların yerine getirilebilme şekli hakkında açıklamada bulunulacaktır.

Haber Giriş : 31 Ekim 2025 10:02, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 08:28
Memurların becayişi hangi koşullarda yapılabilmektedir?

Devlet memurları, aynı kurumda görev yapan başka bir memurla karşılıklı olarak yer değiştirme (becayiş) talebinde bulunabiliyor. Ancak bu uygulamanın yapılabilmesi belirli şartlara bağlı.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Karşılıklı olarak yer değiştirme" başlıklı 73 üncü maddesinde, "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükmü yer almaktadır.

Memurlar talepleri halinde başka kurumdaki memurla herhangi bir şekilde yer değiştirebilir mi?

Memurların karşılıklı olarak yer değiştirebilmesi için aynı kurumda çalışmaları gerekmektedir. Örneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan bir memur kendi kurumunun baka bir görev alanındaki memurla yer değişikliği yapabilecektir.

Becayiş yapabilmek için aynı sınıftaki memurlardan kasıt nedir?

Kanunun yazılış biçimine bakıldığında sınıf kavramından anlaşılması gereken hizmet sınıflarıdır. Örneğin Teknik Hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar, fizikçi, istatistikçi vb. unvanlarda yer alan kişiler unvan farkı gözetmeksizin aynı kurumun bir başka teşkilatında bulunan kişilerle yer değişikliği yapabileceklerdir. Kanun aynı sınıfı esas alarak daha geniş çerçevede karşılıklı yer değişikliği işleminin yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Örneğin A ilinde THS' de yer alan bir mühendis B ilinde görev yapan bir mimarla karşılıklı yer değişikliği yapabileceklerdir.

İdare, Becayiş taleplerini nasıl belirleyebilir?

657 sayılı Kanunda yer alan becayiş hakkı konusunda Cumhurbaşkanlığınca çıkartılacak bir Genelge ile Becayişin yapılabileceği durumlar, yapılma zamanı, esasları, becayişe tabi olamayacak meslekler vd. hususları düzenleyebileceği ve nakil işlemine gerek kalmaksızın idarelerin belirli esaslar dahilinde ilgililerden talep toplayarak memurların çalışma koşullarını iyileştirmesinin uygun bir yöntem olacağı bir gerçektir. Ancak idareler becayiş usulünü kullanmamakta ve daha zor yöntem olan nakil usulüyle hem zaman hem verim kaybına uğramaktadırlar.

Becayiş talep edilmesi halinde karşılanması gereken bir talep midir?

Atamaya yetkili amirler Örneğin Bakanlıklarda Bakanlar becayiş talebinde bulunan kişilerin taleplerini yerine getirmek zorunda değildirler. Kanun bu konuda atamaya yetkili amirlere takdir yetkisi tanımıştır.

