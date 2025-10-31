Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 10:55, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 10:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hafta sonu ve önümüzdeki hafta dahil ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 20, İstanbul'da 21, İzmir'de 27, Antalya'da 28, Adana'da 32, Diyarbakır'da 26, Samsun'da 21 derceye kadar yükselecek.