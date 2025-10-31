Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
8 yaşındaki çocuğu acımasızca fırlatan zanlı tutuklandı

Adana'da iş yerinin önünde torpil attığı gerekçesiyle kovaladığı çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 15:44, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 15:59
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 8 yaşındaki A.B'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Orhan A'nın (27) Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Darbedilen çocuk A.B. gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşlarıyla sokakta torpil attıklarını söyledi.

Şüphelinin iş yerinden çıkarak iki arkadaşına vurmasının ardından kendisinin kaçmaya başladığını anlatan A.B, "O sırada beni kovaladı. Bisikletli geliyordu, görmedi ve bisikletle çarpıştı. Alnından kan aktı. Sonra ben de eve geldim. Tam zile basacağım sırada çekerek havada vurup beni yere fırlattı. Ayağım, omzum, sırtım ve başımdan yaralandım." diye konuştu.

- "En yüksek cezayı almasını istiyoruz"

Çocuğun amcası Bünyamin B. de konuyu duyduklarında ne kadar ciddi olduğunu bilmediklerini dile getirdi.

İlk başta torpil attığı için yeğenine kızmak istediğini anlatan Bünyamin B, şunları kaydetti:

"Şüpheli gelip bize durumu söyleyebilirdi. Biz çocuğa kızabilirdik. Yeğenim 'Beni çok kötü dövdü, kamera kayıtlarına bakabilir misiniz?' dedi. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra yaptıklarını gördük. Kamera kayıtlarına bakmaya insanın içi el vermiyor. Bu olay kötü yerlere gidebilirdi. Kendisi gelip durumu aile büyüklerine izah edebilirdi. Bu şahsın en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Bu şahsın cezasız kalmasını istemiyoruz."

Dağlıoğlu Mahallesi'nde esnaf olan Orhan A, 30 Ekim'de iş yerinin önünde torpil attığı gerekçesiyle A.B'yi darbetmişti.

