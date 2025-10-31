TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025"te küresel sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) adaletsiz yapısını eleştirerek "Dünya beşten büyüktür" mesajını yineledi. Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Hala İsrail masum diyorlar. İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 17:38, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 17:39
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025"te konuştu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşlar, çatışmalar ve adaletsizlikler tüm insanlığın gündemini adeta işgal etmiş durumda. BM Güvenlik Konseyi, adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle insalığın ortak sorunlarına çözüm üretemiyor." dedi.

Erdoğan sorunların da çözüm yollarının da belli olduğunu belirterek "Yer kürenin birçok yerine masum insanlar ölmeye devam ediyor. Dünya beşten büyüktür diyoruz. BMGK'nın günceli yansıtan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL MASUM DEĞİL, ZALİMİN TA KENDİSİDİR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Hala İsrail masum diyorlar. Dün de başımıza geldi, gerekenleri söyledik. Nükleer silah İsrail'de, istediği anda Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir. Türkiye olarak biz bunu yutmayız. İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. 270 gazeteci katledildi." diye konuştu.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirterek "Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Filistin'i tanıma kararlarını önemli buluyoruz." dedi.

"ARTIK HİÇBİR ÜLKENİN KENDİSİNİ SINIRLARI İÇİNDE HAPSETME LÜKSÜ YOK"

Erdoğan "Günümüz dünyasında artık hiçbir ülkenin kendisini sınırları içinde hapsetme lüksü yoktur. Coğrafi bakımdan hiçbir ülke için bölgesindeki sorunlara bigane kalma gibi bir seçenek söz konusu değildir." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Erdoğan, barın için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

"SUDAN'DAKİ KATLİAMLARI KINIYORUZ"

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sudan'daki katliamları kınıyoruz. Türkiye olarak Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz. El Faşir şehri masum sivillere yönelik katliamların derhal durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

"AİLE MÜESSESESİ CİDDİ SALDIRI ALTINDADIR"

Aile müessesesinin ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade eden Erdoğan "Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Aile kurumunun altına dinamit konuluyor." ifadelerini kullandı.

