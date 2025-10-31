Tasma taktığı kadını sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar

İstanbul Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B.(57) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi.