Traktör ile kazan arasına sıkışan köy muhtarı hayatını kaybetti
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkışan köy muhtarı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 21:56, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 22:17
Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, sabah saatlerinde evinin önünde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkıştı. Ağır yaralanan muhtar, çevredeki vatandaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.