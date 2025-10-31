İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıkta ve Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Özkan serbest bırakıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net