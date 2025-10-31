İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıkta ve Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Özkan serbest bırakıldı.