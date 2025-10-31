Süper Lig'in dev maçları 5 kıtada canlı yayınlanacak
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak iki zorlu mücadele, yarın ve pazar günü dünya futbolseverleriyle buluşacak. Yarın (Cumartesi) RAMS Park'ta Galatasaray-Trabzonspor, 2 Kasım Pazar günü ise Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 20.00'de başlayacak. Bu kritik karşılaşmalar, beIN SPORTS aracılığıyla toplamda 125 ülkede canlı yayınla izlenebilecek ve Digitürk'ün sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle 5 kıtada futbolseverlere ulaşacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 19:47, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 19:47
