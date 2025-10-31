Can Holding soruşturması İran'a uzandı: İran'dan bilgi ve evrak talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma derinleşti. Soruşturma kapsamında, holdinge ait bir tütün fabrikasının İran'da olduğunun belirlenmesi üzerine, Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, İran Adalet Bakanlığı'na resmi yazı yazarak, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığını sordu ve varsa ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesini talep etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 15:42, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 15:42
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.