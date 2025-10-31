Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
Engellilere hizmet veren aktif yaşam merkezleri yeniden yapılanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını artıran aktif yaşam merkezlerinin tanımı, kuruluşta "tam gün", "yarım gün" ya da "seanslı" gündüzlü bakımı içerecek şekilde yeniden yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 15:14, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 15:12
Engellilere hizmet veren aktif yaşam merkezleri yeniden yapılanacak

"2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, başta bakım, eğitim ve istihdam olmak üzere engelli bireylere yönelik sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına engellerini hissettirmeyecek şekilde katılımları ve erişilebilirliği sağlanacak.

Bu kapsamda engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacak. Gündüzlü bakım hizmetleri etkinleştirilecek ve ülke geneline yaygınlaştırılacak. Ayrıca bu merkezlere ilişkin mevzuat altyapısı da tamamlanacak.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını artıran eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürüttüğü aktif yaşam merkezleri yeniden tanımlanacak.

Halihazırda tam veya yarı zamanlı hizmet veren merkezler için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda düzenleme yapılacak.

Böylece aktif yaşam merkezi tanımı, kuruluşta "tam gün", "yarım gün" ya da "seanslı" gündüzlü bakımı da içerecek şekilde yeniden yapılacak. Buna ek olarak, engellilere yönelik geçici misafir bakım hizmeti yaygınlaştırılacak.

Travma odaklı eğitim programları uygulanacak

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyon geliştirilecek.

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere, çocukların eğitime yönlendirilmesi ve destekler konusunda engelli bireye sahip ailelerin bilgilendirilmelerine yönelik eğitimler verilecek. Bu kapsamda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine daha etkili destek sunmak amacıyla travma odaklı eğitim programları uygulanacak.

Engelli bireylerin istihdamında işverenlerin, engelli olmayan diğer çalışanların ve toplumun genelinin farkındalığı artırılarak olumsuz yargıların giderilmesi ile bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve iyi uygulamaların özendirilmesi sağlanacak.

Çalışma Bildirim Sistemi hayata geçirilecek

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin mekanizmalar değerlendirilerek güçlendirilecek.

Kota ve ceza yönteminin ve İŞKUR tarafından uygulanan idari para cezalarının etkinliği ve istihdama katkısı ile uygulamaya ilişkin denetimler artırılacak.

İşverenler açısından bürokratik prosedürler azaltılacak, engelli, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjan takibinin etkinliği artırılacak. Engelli kontenjan hesaplamasının SGK verileri kullanılarak otomatikleştirilmesine yönelik yürütülen Çalışma Bildirim Sistemi hayata geçirilecek.

Ulusal Engelliler Veri Tabanı'nda ulusal bakım ihtiyaçları ve uluslararası standartlara uyumlu, güncel, kapsamlı ve kaliteli engellilik göstergelerinin üretilmesi için çalışmalar yapılacak.

E-Rapor platformunda yer alan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporları ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sistemindeki veriler incelenecek, ulusal ve uluslararası taleplere uygun güncel kapsamlı ve kaliteli engellilik göstergelerinin üretilmesi için çalışmalar yürütülecek.

