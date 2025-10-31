İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık 4 şüpheli hakkında tutuklama, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

- Soruşturma

Soruşturma kapsamında, "İBB Hanem" alt uygulamasında, 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip, program dışına sızdırılması iddiasıyla ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 5 zanlı daha tespit edilmişti.

Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğer zanlıların ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu anlaşılmıştı.

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

- Başsavcılığın ilk açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulamada yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.