Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 yaya, kaldırıldıkları hastanede öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 22:30, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 23:08
Murat Şenkaya (34) yönetimindeki 55 AYF 12 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Yılmaz (70) ve Zeynep Yılmaz'a (70) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar kurtarılamadı.
Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.
Gülizar Yılmaz ve Zeynep Yılmaz'ın elti oldukları öğrenildi.