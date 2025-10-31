İstanbul merkezli MLKP operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek isteyen 5 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyede, savcılıkça ifadesi alınarak, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında, elde edilen deliller, alınan beyanlar ve teşhis işlemleri neticesinde 2015'te Sultangazi'de BEDAŞ araçlarını yakma, sayaç okuma cihazlarını kırma, Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde güvenlik kameralarının direklerinin kırılması ve ateş edilmesi gibi faili meçhul olayları aydınlatıldı.

- Soruşturma

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.