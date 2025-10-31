Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
UEFA duyurdu: Türkiye'den iki stat finallere ev sahipliği için aday

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları ilan etti. 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park aday oldu. 2029 UEFA Avrupa Ligi finalinin adayları arasında Ankara 19 Mayıs Stadı yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 15:56, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 15:56
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'den 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın aday olduğu belirtildi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, Fransa'daki Lyon Decines, Parc des Princes, İtalya'daki Juventus Stadı ve Romanya'daki Bükreş Ulusal Arena ile birlikte final organizasyonu için aday olduğu aktarıldı.

2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanı sıra Lyon Decines, İspanya'daki Bilbao San Mames ve İsviçre'deki Basel St. Jakob Park statlarının adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

UEFA Yönetim Kurulu, finallere ev sahipliği yapacak statları Eylül 2026'da açıklayacak.

