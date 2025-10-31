Benzine zam geldi, tabela değişti

Brent ham petrol, yüzde 0,54 düşerek varil başına 64,65 dolara geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 31 Ekim 2025 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatları....

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.32 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.69 TL

Motorin litre fiyatı: 56.82 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



