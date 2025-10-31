Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Ana sayfaHaberler Yaşam

Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...

Balıkesir'de artçılar aralıksız sürdü. Zaman zaman şiddeti artan sarsıntılar büyük korku yaşattı. Son deprem sabah saatlerinde meydana geldi, şiddetli sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 07:36, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 07:38
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede şiddetli sarsıntılar sürüyor. Akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyu artçılar sürdü. Son sarsıntı sabah saatlerinde şiddetli oldu. Bir haber de 'Asrın Felaketi'nin merkez üssünden geldi.AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesi üzerinden paylaştı.

BALIKESİR SALLANIYOR

Balıkesir Sındırgı'da ki artçılar aralıksız sürüyor. Bölgede neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. Son olarak saat 07:18 sularında 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 12 kilometre olarak kaydedildi. Öte yandan saat 05:04 sularında Marmara Denizi'nde bir hareketlilik oldu. AFAD Erdek merkezli bu sarsıntının büyüklüğünü 2,8 olarak duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş gece saat 03:40 sularında sallandı. AFAD merkez üssü Dulkadiroğlu olan sarsıntının büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu. Derinliği 7 kilometre olan depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

