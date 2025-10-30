TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), basında yer alan 'Türkiye Petrollerine Operasyon' başlıklı haberlerde adı geçen firmanın, özelleştirme kapsamında 2016 yılında satın alınan TP Petrol Dağıtım A.Ş adlı akaryakıt dağıtım şirketi olduğunu duyurdu.

'OPERASYON TP PETROL DAĞITIM A.Ş.'YE YAPILDI, TPAO İLE İLİŞKİSİ YOKTUR'

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "30 Ekim 2025 tarihinde basında yer alan 'Türkiye Petrolleri'ne operasyon' başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım A.Ş.'dir. TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016 yılında satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir. Söz konusu haberlerin, Türkiye'nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten milli şirketimiz TPAO ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

'KURUMUMUZUN PERAKENDE AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİLİĞİ BULUNMUYOR'

Açıklamada TPAO'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetinde bulunduğu kaydedilerek, "Kurumumuzun halihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmamaktadır. Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 04 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir. Buna rağmen, TPAO'ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, geçmişte olduğu gibi bugün de milli markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.