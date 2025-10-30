TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başkanlık, söz konusu ziyaretin Komisyonun resmi çalışmalarıyla "hiçbir ilgisi bulunmadığını" net bir dille ifade etti. Açıklamada, İrlanda programının, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı belirtilerek kamuoyu bilgilendirildi.
Ziyaretin Kaynağı Sivil Toplum Kuruluşu Daveti
TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. "