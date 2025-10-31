Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaza yaptıktan sonra yakalandı

Eskişehir'in Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar ve Sivrihisar-1 Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, Eskibağlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Adem U. idaresindeki sedan lüks otomobil durdurulmak istendi.

Otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Otomobil, süratli bir şekilde ara sokaklarda kaçmaya başladı.

Defalarca ters yöne giren ve sokak kenarındaki beton dubaların üzerine çıkarak yoluna devam eden araç, hasar almasına rağmen polisten kaçmaya devam etti.

Sağ ön tekerleği patlayan otomobil, polisten kilometreler kaçtıktan sonra Gazi Yakup Satar ve Sivrihisar-1 Cadde'si kesişimindeki refüje çıktı.

ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Aracını hareket ettiremeyen sürücü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Araçtan indirilen 38 yaşındaki Adem U. ekip aracına bindirilirken yapılan kontrollerinde, bahse konu sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el koyulduğu tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şahıs işlemleri için karakola götürülürken araç ise çekici marifetiyle bulunduğu noktadan çekildi.

Aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan Kumlubel Mahallesi istikametine giden ve şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay seferlerinin aksadığı görüldü.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.